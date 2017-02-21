Захист Фірташа знову відкидає звинувачення про його зв'язок із російською мафією

Захист українського бізнесмена Дмитра Фірташа знову відкидає звинувачення австрійської прокуратури, що ґрунтується на документах американських правоохоронців, про начебто зв'язок Д.Фірташа з російською мафією, зокрема із Семеном Могилевичем.

"Таке звинувачення є голослівним і спирається на дві телефонні розмови шестирічної давності, які були вибірково процитовані, без голосу Д.Фірташа", - заявив адвокат бізнесмена Крістіан Гаусманінгер під час засідання Вищого земельного суду Відня з розгляду апеляції австрійської прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції Д.Фірташа до США за запитом американської влади.

Аргументуючи політичне підґрунтя справи, він нагадав про використання главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим бійців полку "Азов" для можливого затримання Д.Фірташа в аеропорту "Бориспіль" наприкінці 2015 року, коли бізнесмен через таку небезпеку відмовився від повернення в Україну.

За словами адвоката, про політичну сторону справи свідчать також інтерв'ю екс-посла США в Україні Джеффрі Пайєтта та екс-прем'єра Арсенія Яценюка, що підтверджують тісний зв'язок високопоставлених українських та американських чиновників у боротьбі проти Д.Фірташа і мету прибрати "його людей" з торгівлі газом.

Коментуючи нещодавні звинувачення іспанського правосуддя на адресу Д.Фірташа, адвокат вказав на зв'язок іспанського прокурора зі США.

Ще один адвокат Рудігер Шендер зосередився на недотриманні США всіх пунктів договору з Австрією про екстрадицію, зокрема про надання достатніх доказів.

За його словами, австрійська сторона має наполягати на отриманні серйозних доказів проти Д.Фірташа, оскільки в документах, представлених американською стороною, на думку захисту, їх немає, зокрема й у розшифровці телефонних розмов, і в тексті листування.

Таким чином, якщо виступ представника прокуратури з обвинуваченням зайняв близько 10-15 хвилин, то виступ захисту триває вже понад півтори години.

Вищий земельний суд Відня у вівторок розпочав розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Д.Фірташа до США за запитом американської влади. Вердикт суду очікується вже у вівторок, 21 лютого.

У залі є дружина Д.Фірташа Лада Фірташ, керівник "Інтер Медіа Груп" Ганна Безлюдна, керуючий директор групи компаній Group DF Борис Краснянський, екс-голова "УкрГаз-Енерго" Ігор Воронін, екс-голова правління Родовід-Банку Денис Горбуненко.