У Криму затримали громадського активіста Мустафаєва та ще близько 20 людей

Голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляє про затримання в Криму громадського активіста Марлена Мустафаєва та ще близько 20 людей.

"Буквально кілька годин тому близько 20 людей заарештовано в Криму в селі Кам'янка біля Сімферополя", - сказав Р.Чубаров на прес-конференції в Києві у вівторок.

За його словами, з обшуком прийшли до активіста Марлена Мустафаєва. "Він нічого такого не робить, окрім як активно пише у Facebook. До нього прийшли з обшуком із метою арешту, а інші люди зібралися, щоб з'ясувати, що відбувається з їхнім сусідом. Їх забрали і повезли в центр боротьби з екстремізмом", - розповів голова меджлісу кримськотатарського народу.