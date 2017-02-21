Події

13:43 21.02.2017

Міненерговугілля розраховує забезпечити 56% виробництва електроенергії в березні за рахунок АЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розраховує, що частка атомних електростанцій (АЕС) у загальному виробництві електроенергії у березні сягне 56,1% - 7 млрд 900 млн кВт-год.

Відповідна цифра міститься в прогнозному балансі електроенергії на березень 2017 року, затвердженому Міненерговугілля 17 лютого.

Раніше передбачалося (згідно з річним балансом), що виробництво АЕС наступного місяця буде на меншому рівні - 7 млрд 600 млн кВт-год.

У свою чергу плани щодо ГК ТЕС, навпаки, переглянуто в бік зменшення - з 3 млрд 592 млн кВт-год до 3 млрд 212 млн кВт-год (22,8% від загального виробництва електроенергії).

Згідно із затвердженим балансом електроенергії на березень, ГЕС вироблять 1 млрд 62 млн кВт-год (7,5% від загального виробництва в системі), тоді як раніше планувалося 916 млн кВт-год, а ТЕЦ - 1млрд 483 млн кВт-год (10,5% від загального виробництва), блок-станції - 129 млн кВт-год, об'єкти альтернативної енергетики - 155 млн кВт-год.

За очікуваннями міністерства, загальне виробництво електроенергії в березні становитиме 14 млрд 91 млн кВт-год, імпорт не здійснюватиметься, експорт до країн східної Європи становитиме 320 млн кВт-год (проти раніше планованих 550 млн кВт-год).

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