Події

14:02 21.02.2017

ДСНС зняла обмеження руху фур на дорогах Закарпатською та Івано-Франківської областей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про зняття обмеження руху вантажного автотранспорту на автодорогах в Закарпатській та Івано-Франківській областях з 12:00 вівторка.

"Тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів у межах Закарпатської та Івано-Франківської областей скасовується з 12:00 21 лютого", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС у вівторок.

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