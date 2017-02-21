ДСНС зняла обмеження руху фур на дорогах Закарпатською та Івано-Франківської областей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про зняття обмеження руху вантажного автотранспорту на автодорогах в Закарпатській та Івано-Франківській областях з 12:00 вівторка.

"Тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів у межах Закарпатської та Івано-Франківської областей скасовується з 12:00 21 лютого", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС у вівторок.