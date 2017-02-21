Держгеонадра заявляє про тиск із боку російського Evraz щодо видачі дозволів на користування надрами, звернулася до Нацполіції та СБУ

Державна служба геології та надр (Держгеонадра) України заявила про тиск із боку деяких осіб спортивної зовнішності, які кілька днів пікетують установу, перешкоджають її роботі, вимагаючи незаконно пролонгувати для ПрАТ "Євраз Суха Балка" (Кривій Ріг Дніпропетровської обл.) дію спеціальних дозволів на користування надрами з видобутку залізної руди.

"Закликаємо правоохоронні органи взяти на контроль пікет представників "Євраз Суха Балка" (російський холдинг Evraz), бо йдеться про національну економічну безпеку", - йдеться в заяві відомства.

При цьому воно зазначає, що особи, які представляються працівниками ПрАТ "Євраз Суха Балка", протягом кількох днів перешкоджають роботі Держгеонадра та вимагають пролонгувати дію спецдозволів поза відповідною процедурою.

Держгеонадра нагадує, що ПрАТ "Євраз Суха Балка" в 1996 році отримало два спецдозволи на видобуток залізної руди на 20 років, термін дії яких завершився минулого року, однак підприємство продовжило незаконний видобуток. "А тепер методом тиску та маніпуляцій пікетувальники намагаються змусити Держгеонадра пролонгувати дію спецдозволів. Держгеонадра закликає правоохоронні органи взяти на контроль це питання, бо йдеться про національну економічну безпеку, оскільки ця компанія входить до російського холдингу Evraz", - наголошується в заяві.

Як стало відомо з матеріалів правоохоронних органів, попри відсутність спецдозволів підприємство від серпня і дотепер працює та видобуває залізну руду, завдаючи державі мільйонних збитків. "Це порушення, тому відкрито кримінальні провадження. Нині цією справою займаються правоохоронні органи", - констатує Держгеонадра.

"Сьогодні ми відчуваємо тиск на нашу роботу. Ми розцінюємо цей пікет як маніпуляцію з боку незрозумілих сил. У нас є сумніви, що люди, які намагалися пікетувати Держгеонадра, є представниками профспілок ПрАТ "Євраз Суха Балка", - наголошується в документі.

У зв'язку з цим відомство звернулося до Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції та Служби безпеки України з проханням оперативного реагування.

При цьому воно наголосило, що кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Євраз Суха Балка" є громадянин Росії Роман Абрамович, а підприємство входить до російського холдингу Evraz.

"Оскільки Держгеонадра здійснює державну політику в геологічній сфері, служба закликає уряд та правоохоронні органи взяти на контроль це питання, оскільки йдеться про національну економічну безпеку", - резюмується в заяві.

У свою чергу в прес-службі "Євраз Україна" повідомили "Інтерфаксу", що адміністрація гірничо-збагачувального комбінату "Євраз Суха Балка" не ініціювала і не проводила мітингу біля Держгеонадра.

"Адміністрація ГЗК "Євраз Суха Балка", як і керівники інших українських підприємств Evraz, непричетні до акції протесту. Наскільки вдалося з'ясувати, рішення щодо проведення мітингу було ухвалено на зборах трудового колективу за ініціативою профспілок", - заявив директор із корпоративних відносин "Євраз Україна" Артем Матвієнко.

За його словами, проведення акції протесту - ініціатива первинних осередків Профспілки металургів і гірників України та Незалежної профспілки гірників України.

Як повідомлялося, офіційно ПрАТ "Євраз Суха Балка" мало простоювати з вересня 2016 року і дотепер через відсутність ліцензії на видобуток залізної руди. Державна служба геології і надр України лише 18 січня 2017 року продовжила "Євраз Суха Балка" частину дозвільних документів (ліцензію) на видобуток залізної руди після усунення порушень.

Раніше інформоване джерело повідомляло агентству "Інтерфакс-Україна", що підприємство могло неофіційно видобувати залізну руду.

Крім того, з посиланням на департамент захисту економіки Національної поліції України повідомлялося, що "Євраз Суха Балка" незаконно видобуло залізну руду в обсязі понад 150 тис. тонн за відсутності дозвільних документів, тим самим завдавши державі збитків на 12 млн грн.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Дніпропетровської області, "у рамках цього кримінального провадження досліджується весь період, під час якого підприємство не мало ліцензії на видобуток корисних копалин (із вересня 2016 року)".

"Нині встановлюють фактичні обсяги незаконно видобутої руди, також триває експертне дослідження всієї вилученої документації, зокрема звітної", - зазначили в прокуратурі у відповідь на запит агентства.

Рудник "Євраз Суха Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе. На руднику працює близько 3,5 тис. людей.

"Євраз Суха Балка" спеціалізується на видобутку та виробництві товарної залізної руди, до якої зараховують агломераційну руду (вміст заліза 56-60%) і доменну руду (47-50%). Входить до групи Evraz (РФ).

Компанія Palmrose B. V. (Нідерланди), що є 100-відсотковою "дочкою" групи Evraz (РФ), володіє 99,2521% акцій ПрАТ "Євраз Суха Балка".

Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, ПАР та Україні. Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов та Олександр Фролов.