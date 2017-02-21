Події

14:47 21.02.2017

У СБУ заявляють про непричетність до зникнення координатора "Білого молота" Гораніна

Служба безпеки України непричетна до зникнення координатора націоналістичної організації "Білий молот" Владислава Гораніна, повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України не здійснювала та не здійснює жодних оперативних або слідчих дій стосовно координатора організації "Білий молот" Владислава Гораніна", - написала Олена Гітлянська на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Пізніше О.Гітлянська оновила своє повідомлення, додавши, що СБУ здійснюватиме розшук зниклого активіста.

"Голова СБУ доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку Гораніна", - написала вона.

Раніше у вівторок, 21 лютого, націоналістична організація "Білий молот" заявила про викрадення напередодні ввечері в центрі Києва її координатора В.Гораніна.

Згідно з повідомленням організації, на перетині вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі в штатському вчинили напад на В.Гораніна і заштовхали його до машини. "Найімовірніше, попрацювала СБУ", - зазначають у "Білому молоті".

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