Події

15:22 21.02.2017

Спецслужби РФ продовжують спроби дестабілізації ситуації в Україні, СБУ робитиме все, щоб не допустити цього

Спецслужби РФ продовжують спроби дестабілізації ситуації в Україні, Служба безпеки України робити все можливе, щоб не допустити цього, заявляє глава СБУ Василь Грицак.

"В Україні люди мають право на протестну діяльність і висловлювання незадоволення тими чи іншими процесами, але ми не повинні допустити дестабілізації, пересування в містах і селах нашої держави людей зі зброєю. Ми будемо робити все для того щоб цього не сталося", - сказав він під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком у вівторок у Києві.

В. Грицак зазначив, що тривають спроби дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема з боку російських спецслужб.

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