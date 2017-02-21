Спецслужби РФ продовжують спроби дестабілізації ситуації в Україні, СБУ робитиме все, щоб не допустити цього

Спецслужби РФ продовжують спроби дестабілізації ситуації в Україні, Служба безпеки України робити все можливе, щоб не допустити цього, заявляє глава СБУ Василь Грицак.

"В Україні люди мають право на протестну діяльність і висловлювання незадоволення тими чи іншими процесами, але ми не повинні допустити дестабілізації, пересування в містах і селах нашої держави людей зі зброєю. Ми будемо робити все для того щоб цього не сталося", - сказав він під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком у вівторок у Києві.

В. Грицак зазначив, що тривають спроби дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема з боку російських спецслужб.