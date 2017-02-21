СБУ провела понад 20 обшуків в українців, які перебувають у тісному контакті з представниками спецслужби РФ

Служба безпеки України провела більше 20 перших обшуків у громадян України, які перебувають у тісному контакті з представниками спецслужб Російської Федерації.

"На жаль, ми знаємо, що в Україні є ціла купа громадян, які займають посади, і ті, які посади не займають, які чомусь перебувають у дуже тісному контакті... у деяких з них за короткий проміжок часу по 150 контактів з цим московським агентом. Перші більш ніж 20 обшуків ми провели вже вчора, і є вже перші результати", - сказав В. Грицак під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком у вівторок у Києві.