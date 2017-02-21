Перехоплення комунікацій і всі слідчі дії в рамках 4 справ за групами, які співпрацювали з РФ, перебувають в юридичному полі

Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне кервіництво у чотирьох кримінальних провадженнях про співпрацю низки громадян України зі спецслужбами РФ, всі слідчі дії перебувають у правовому полі України, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми здійснюємо процесуальне керівництво у чотирьох кримінальних провадженнях, які кілька місяців розслідувала Служба безпеки України. Усі дії. Зокрема перехоплення комунікацій, проведення вчора і сьогодні санкціонованих судом обшуків, слідчі дії перебувають виключно в правовому полі України", - сказав Ю. Луценко під час спільного брифінгу з главою СБУ Василем Грицаком у вівторок у Києві.