Луценко: Слідство встановить можливу причетність нардепів до сепаратистких заходів
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що причетність народних депутатів до сепаратистської діяльності встановить слідство.
"На сьогоднішній день встановлені лише прізвища тих, хто платив московські гроші, і тих, хто їх отримував. Про участь у цьому діючих народних депутатів України відповідь дасть подальше слідство", - сказав Ю. Луценко під час спільного брифінгу з главою СБУ Василем Грицаком у вівторок у Києві.
За його словами, якщо помічники нардепів брали участь у сепаратистських заходах, організованих російською стороною, це не означає, що це робив сам народний депутат. "Поки що ми можемо говорити про моральну відповідальність (депутатів – ІФ) за якість підібраних помічників", - сказав Ю. Луценко.