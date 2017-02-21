Події

16:23 21.02.2017

Україна очікує рішення від Європи про початок міжнародного розслідування проти "ЛНР/ДНР"

Україна очікує політичного рішення від Європи про початок міжнародного розслідування щодо членів терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Хочу чітко наголосити цей меседж для європейських друзів України - ми потребуємо захисту мирного населення від терористичних актів, які щодня відбуваються на території України. Ми вимагаємо якнайшвидшого політичного рішення про початок міжнародного кримінального переслідування членів терористичної організації "ЛНР/ДНР",- сказав Ю. Луценко

"Тисячі кримінальних проваджень за їхні дій проти мирних жителів, дітей, жінок, лікарень, дитячих садків, проти співробітників Червоного Хреста і швидкої допомоги зафіксовані усіма правоохоронними органами і є в реєстрі генпрокуратури", - наголосив генпрокурор.

"Наполягаємо на тому, щоб міжнародне співтовариство усвідомило: ми маємо справу з терористами і повинні реагувати на них як на терористів, - підсумував Ю. Луценко.

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