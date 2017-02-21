Події

16:33 21.02.2017

При обшуках у груп, які співпрацювали зі спецслужбами РФ, вилучено "чорну бухгалтерію" і прапори РФ

Глава Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що при обшуках у груп, які співпрацювали зі спецслужбами РФ, вилучено "чорну бухгалтерію".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час спільного брифінгу глави СБУ з генеральним прокурором України Юрієм Луценком у вівторок були продемонстровані фотографії перших процесуальних дій у межах розслідування відповідних справ. "Це перші обшуки, які показали, що ми на правильному шляху", - сказав глава СБУ.

За словами В. Грицака, під час проведення обшуків були виявлені гроші, російські прапори, вилучено інформацію з мобільних телефонів, що підтверджує підривну діяльність. "Це демонструє те, хто і за які гроші спецслужб РФ організовував "круглі столи" та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві, а також у стінах Верховної Ради, як лобіювався законопроект про особливий статус російської мови в Україні", - сказав він.

В. Грицак додав, що СБУ разом із Генпрокуратурою працюватимуть над розслідуванням відповідних кримінальних проваджень і "звернуться із запитаннями до всіх, кого тут озвучено".

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