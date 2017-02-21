"Укрспирт" не підвищуватиме ціну на спирт з початку березня

ДП "Укрспирт" прийняв рішення не підвищувати ціну на спирт з 1 березня 2017 року.

Як повідомляється на сайті держпідприємства у вівторок, у виконання доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами робочої зустрічі, проведеної 27 січня 2017 року, з обговорення цінової політики "Укрспирту", прийнято рішення не застосовувати з 1 березня другий етап підвищення ціни на спирт етиловий ректифікований.

Як повідомлялося, на початку 2016 року "Укрспирт" повідомив про двоетапне підвищення цін на спирт у 2017 році: з січня на 10,6%, з березня – на 8%, мотивуючи це економічними обставинами.

Проте пізніше глава Мінагропроду Тарас Кутовий рекомендував держпідприємству скасувати додаткове підвищення ціни на спирт, оскільки це може негативно вплинути на лікеро-горілчану галузь.