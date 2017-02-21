Суд задовольнив скаргу прокуратури про екстрадицію Фірташа до США

Колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США за запитом американської влади.

"Суд задовольнив скаргу прокуратури на екстрадицію Д. Фірташа до США, ухваливши, таким чином, рішення, відмінне від суду першої інстанції", - оголосив суддя Лео Левняк-Іванський (Leo Levnaic-Iwanski) під час засідання у вівторок.

Водночас він уточнив, що "федеральний міністр юстиції приймає остаточне рішення про екстрадицію".

Суддя як основне обґрунтування навів угоду про екстрадицію між Австрією і США, а також аналогічну угоду на рівні Євросоюзу.

Як додатковий аргумент він вказав на важливість боротьби з корупцією, підкріплену низкою міжнародних угод.

Водночас суддя Лео Левняк-Іванський наголсоив, що таке рішення про екстрадицію не є визнанням того, що обвинувачуваний є злочинцем.

Він додав, що в 2016 році було розглянуто близько 90 таких справ. Суддя ще раз відзначив важливість формальної перевірки запиту: чи існують підозри про можливість здійснення запитуваним на екстрадицію правопорушення. За його словами, США пред'явили достатньо документів, щоб зробити висновок про обґрунтованість підозр. Суддя зазначив, що підозри грунтуються на свідченнях двох свідків. Один з них, Радам Сінгх, показав, що обвинувачений робив пожертвування, щоб "поповнити "кишені службовців.

Другий свідок - брат померлого прем'єра одного з індійських штатів повідомив, що $8 млн було використано на сплату хабарів, а не на сплату будь-яких зборів. У цього свідка був контакт з обвинуваченим, він вказав, як перераховувалися ці "камуфляжні" суми, уточнив суддя.

Підозрюється, що були пожертвування партіям, додав суддя.

Л. Левняк-Іванський зазначив, що наявні розбіжності у показаннях свідків розглядатимуть вже в ході справи в країні, яка подала запит на екстрадицію, тоді як у справі про екстрадицію в Австрії допиту цих свідків не передбачено.

Суддя уточнив, що наразі один з свідків перебуває в Москві, а інший - в Індії.

Чи є зв'язок з Семеном Могилевичем - для суду не має значення в цій справі, додав голова судової колегії. За його словами, принцип двосторонньої караності працює в цій справі, оскільки йдеться про спробу дати хабар, нехай і через посередників.

Щодо політичної мотивації, Л. Левняк-Іванський зазначив, що необхідно було перевірити, наскільки політична сторона справи співвідносилася з кримінальною. За його словами, події в Україні в останні роки і геополітичні інтереси США не мають нічого спільного з тим, у чому звинувачується Д. Фірташ.

Суддя пояснив, що інший підхід стимулював би обвинувачених у кримінальних правопорушення брати участь у політичних партіях для свого захисту. Він додав, що Д. Фірташ не бере участі у політичному житті в США, а нещодавній протест суддів США на рішення президента країни про в'їзд біженців підтверджує незалежність американського правосуддя.

Він також допустив, що на території США може бути прийнято рішення про припинення справи або про виправдання.

Л. Левняк-Іванський вважає, що загроза ув'язнення на 20 років не є підставою для відмови в екстрадиції, навівши як приклад низку рішень європейських судів.