Порошенко вдячний ЄС за EUR18 млн допомоги постраждалим на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Христосом Стиліанідесом (Χρήστος Στυλιανίδης), і подякував йому за допомогу з боку ЄС у розмірі EUR18 млн, які будуть направлені на допомогу особам, найбільш постраждалим від подій на Донбасі, повідомляється на офіційному сайті президента.

"Я високо ціную те, що вже четвертий візит поспіль ви намагаєтеся на власні очі побачити складну картину, особливо на сході моєї держави. Ви щойно повернулися з Донбасу. Своєю присутністю в зруйнованих містах і селах Донбасу ви демонструєте солідарність і підтримку і України, і тих жителів, які проживають на прифронтових територіях... Дякую за підтримку України ", - сказав П. Порошенко.

У свою чергу, Х. Стиліанідес відзначив пріоритетність підтримки України з боку ЄС. "Ми підтримуємо ваші дії в складних умовах і наша допомога Україні та усім українцям з обох сторін лінії розмежування зростатиме", - сказав єврокомісар.

За його словами, ЄС підтверджує свою готовність і надалі рішуче підтримувати реформи, які впроваджуються в Україні. "Європейський Союз визнає значні досягнення, зроблені українським урядом і українською владою, особливо Ваші особисті зусилля, пане президент, у впровадженні реформ в Україні", - сказав Х. Стиліанідес.