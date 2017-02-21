Провокацією називають у штабі АТО заяви бойовиків про зрив відведення озброєнь з вини української сторони

Заява представників т. зв. "ДНР" про нібито зрив відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на сході України у прес-центрі штабу АТО називають провокацією.

"Як можна говорити про те, що ми зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямку застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно", - сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.

При цьому Л. Матюхін наголосив: "Ця заява є черговою провокацією".