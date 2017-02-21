Події

18:46 21.02.2017

Штаб АТО повідомляє про 35 обстрілів, зокрема з важкого озброєння

Один український військовослужбовець поранений у вівторок унаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Як наголошується в повідомленні, загалом зафіксовано 35 обстрілів. При цьому обстріл здійснювалися зокрема із застосуванням важкого озброєння.

"На маріупольському напрямку з 120-мм мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль Тарамчук і Широкино обстрілювали БМП супротивника", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку з 120-мм і 82-мм мінометів бойовики обстріляли Авдіївку і селища Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве і Кам'янку. Кам'янку також обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів бойовики обстріляли с. Катеринівка Попаснянського району.

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