Події

18:47 21.02.2017

Фірташа затримано у Відні

Українського бізнесмена Дмитра Фірташа затримано у вівторок у Відні майже одразу після програшу апеляційного суду у справі про екстрадицію до США, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

За його словами, це затримання пов'язане з виданим іспанською прокуратурою ордером на арешт бізнесмена.

Інформацію про затримання Д. Фірташа за запитом іспанської влади агентству Bloomberg підтвердив прес-секретар австрійської прокуратури.

Як раніше повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", під час засідання про екстрадицію до США суддя повідомив, що таке клопотання про екстрадицію до Іспанії надійшло минулої п'ятниці. Суддя назвав невірною інформацію, що іспанський запит на екстрадицію повторює американський.

Водночас у прес-службі Д. Фірташа спростовують інформацію про його затримання. За даними прес-служби, бізнесмен разом із командою юристів обговорює свою подальшу позицію та очікуватиме рішення Федерального міністра юстиції з питання екстрадиції в США у Відні.

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