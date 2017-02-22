Події

09:35 22.02.2017

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 59 разів

Бойовики за минулу добу 59 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 59 обстрілів. Одного нашого військового поранено", – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО у Facebook у середу.

На маріупольському напрямку зі 120-мм і 82-мм мінометів бойовики обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Водяне та Павлопіль. По Тарамчуку і Широкиному вели вогонь БМП противника.

На донецькому напрямку - зі 120-мм і 82-мм мінометів бойовики обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве та Кам'янку. По Кам'янці працював снайпер. По Авдіївці стріляли з танка.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів були обстріляні українські позиції в районі Станиці Луганської.

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