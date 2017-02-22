Події

09:38 22.02.2017

Бойовики в середу вранці обстріляли Водяне та Широкине з "Градів" та мінометів

Українські позиції в районі Водяного та Широкиного в середу вранці були обстріляні з "Градів" та великокаліберних мінометів, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Сьогодні, 22 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили Мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе, аби зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування", – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО у Facebook у середу вранці.

Військові повідомляють, що кілька годин тому позиції українських військ у Водяному були обстріляні бойовиками із застосуванням реактивних установок "Град-П", 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів.

Крім того, з 122-мм артилерії були обстріляні українські позиції в Широкиному. Загалом бойовики випустили не менше ніж три реактивні снаряди з реактивних установок "Град-П", сім снарядів калібру 122 мм і три десятки мін різного калібру.

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