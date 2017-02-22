Янукович запропонував провести референдум про статус Донбасу

Екс-президент України Віктор Янукович запропонував низку заходів щодо врегулювання конфлікту на сході України, у разі невиконання Києвом Мінських угод рекомендував провести референдум щодо статусу Донбасу.

"Включити в переговори у рамках "нормандського формату" представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу, а в разі невиконання нинішньою українською владою Мінських угод ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу", - написав В.Янукович у відкритому посланні, направленому лідерам Польщі, Франції та Німеччини, керівникам громадських організацій, президенту РФ Володимиру Путіну та президенту США Дональду Трампу.

В.Янукович запропонував "ініціювати створення спеціальної комісії Ради Європи для проведення моніторингу розслідувань злочинів, вчинених на Майдані, згідно з пунктом 4 угоди про врегулювання політичної кризи в Україні від 21 лютого 2014 року".

Крім того, екс-президент України закликав вимагати від української влади допустити представників спецкомісії Ради Європи та представників нинішньої української опозиції до проведення моніторингу розслідування "злочинів, вчинених в Україні з 2014 року дотепер".

"Вимагати від української влади розпочати реальне розслідування вбивств та інших тяжких злочинів, вчинених на Майдані проти правоохоронців, які виконували свої обов'язки з підтримання громадського порядку та захисту конституційного ладу України. Також вимагати від української влади скасувати закон України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зборів, і визнання деяких законів України такими, що втратили силу" №743-VII від 21 лютого 2014 року", - йдеться в тексті послання.