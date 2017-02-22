У Києві відбуваються оперативні збори за участю керівництва ЗСУ

Оперативні збори з керівним складом Збройних сил України під головуванням начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка стартували у вівторок, 21 лютого.

"Головною метою оперативних зборів є досягнення загального розуміння процесів реформування та розвитку Збройних сил України в сучасних умовах, усвідомлення необхідності реалізації цих процесів для підвищення бойових спроможностей військ та зміцнення обороноздатності держави загалом", - наводить слова В.Муженка управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Радник стратегічного рівня із США генерал Джон Абізейд, говорячи про реформу українського війська, зауважив: "У плані військового управління Збройні сили України досягли великого прогресу порівняно з 2014 роком, значно поліпшили бойові спроможності частин та підрозділів, логістику тощо".

За інформацією управління зв'язків, учасники зборів на семінарах і заняттях удосконалюють методику підготовки і проведення командно-штабних навчань за досвідом 2016 навчального року. Велика увага приділяється заходам розвитку та реформування ЗСУ на сучасному етапі та практичної реалізації дорожньої карти Стратегічного оборонного бюлетеня.

Як очікується, в середу, 22 лютого, участь в оперативних зборах візьме вище військово-політичне керівництво країни. Частина заходу буде відкритою для преси.