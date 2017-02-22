Події

10:42 22.02.2017

Безвізовий режим з ЄС збільшить ринок міжміських і міжнародних автобусних перевезень на 10-20%

Український ринок автобусних перевезень у разі запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом може зрости на 10-20%, прогнозує генеральний директор компанії "Busfor Україна" Олександр Павлович.

"За нашими оцінками, якщо брати 2016 рік, було близько 150 млн пасажирів на міжміських і міжнародних напрямках. Якщо безвізового режиму не буде, цей обсяг збільшиться на 1-2%, а якщо буде - до 10-20%", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Сама ж компанія, за його словами, за підсумками 2016 року продала близько 1 млн квитків на автобусні перевезення.

О.Павлович повідомив, що, виходячи зі статистики компанії, в сегменті міжнародних перевезень європейські напрямки дуже популярні, зокрема Польща, і минулого року потік до цієї країни зріс утричі.

"За цим напрямком є багато перевізників з різними цінами, якістю автобусів, варіантами відправлення з міст України. Польща становить у загальній структурі продажів на всіх напрямках близько 40%, інша Європа та інші країни менші, приміром, Білорусь - 5%, а Німеччина - 1,2%", - сказав він.

Загалом же, за прогнозом компанії "Busfor Україна", онлайн-продаж квитків на автобус сягне 50% у найближчі три-п'ять років, якщо якість перевезень покращиться і якщо пасажири зможуть користуватися електронним квитком.

Компанія Busfor - сервіс з онлайн-продажу автобусних квитків, майданчик, який об'єднує пропозиції перевізників і надає їх широкому колу клієнтів.

За підсумками 2016 року компанія продала близько 1 млн квитків. Її засновниками є Ілля Єкушевський та Артем Алтухов.

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