Події

10:54 22.02.2017

У штабі АТО спростовують звинувачення "ДНР" у зриві відведення важкого озброєння та обстрілі населених пунктів

У штабі АТО спростовують заяви так званої ДНР про те, що українські військовослужбовці саботують процес відведення важкого озброєння та здійснюють обстріл населених пунктів на донецькому напрямку.

"Бойовики систематично порушують будь-які домовленості, навіть після домовленості про режим припинення вогню вони продовжують використовувати важке озброєння, зокрема 120-міліметрові міномети. Сьогодні на маріупольському напрямку в районі н. п. Водяне вони тричі обстріляли позиції сил АТО з "Градів", - сказав прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін агентству "Інтерфакс-Україна" в середу вранці.

При цьому він наголосив: "Щоденні їхні заяви про те, що ми начебто порушуємо домовленості, - це все провокація, це все неправда. Ми важке озброєння відвели вже давно".

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