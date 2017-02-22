Україна має забезпечити переміщення товарів на шляху Європа-Азія, створюючи "цифрові коридори"

Пріоритетним питанням для України є забезпечення надійного та безпечного переміщення товарів у напрямку Європа-Азія шляхом створення цифрових коридорів.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це 21 лютого 2017 року під час 79-го засідання Комітету з внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Цифровий коридор" передбачає використання сучасних інформаційних систем, що забезпечують безперервний моніторинг вантажних потоків, механізм електронної взаємодії учасників зовнішньоекономічної діяльності з транспортно-логістичними компаніями та органами державного контролю, а також організацію обміну даними в обсягах, необхідних для виконання бізнес-процесів учасниками системи", - зазначив він.

Міністр повідомив, що Україна входить у проект фінансування розвитку цифрової інфраструктури ЄС, зазначивши, що для цього проекту необхідно посилити законодавство у галузі цифрових технологій і створити інституціональні передумови для цифрового розвитку.

Створення цифрових транспортних коридорів, за його словами, має забезпечити можливість відстеження вантажу в реальному часі без будь-яких територіальних, технічних чи правових обмежень, а також організацію бізнес-процесів на основі електронного документообігу. "Проте, незважаючи на те, що створення цифрових транспортних коридорів – це плани на найближче майбутнє, ми вже сьогодні здійснюємо заходи зі спрощення процедур торгівлі", - зазначив міністр.