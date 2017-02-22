Події

10:59 22.02.2017

У Києві відбувається марш "Національного корпусу", ВО "Свобода" та "Правого сектора"

Марш, організований рухом "Національний корпус", Всеукраїнським об'єднанням "Свобода", партією "Правий сектор", розпочався в центрі Києва в середу вранці.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", сформувалися дві колони: одна на майдані Незалежності, інша - на Алеї Героїв Небесної сотні біля виходу зі станції метро "Хрещатик".

Учасники маршу, переважно молодь, тримають у руках національні прапори та прапори організацій і партій, які вони представляють.

Організатори чекають близько 10 тис. учасників.

Серед вимог активістів, які вони мають намір озвучити біля Адміністрації президента, - проведення реформ, боротьба з корупцією, припинення торгівлі з окупованими територіями, а також відмова від ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

Правопорядок у центрі Києва забезпечує велика кількість правоохоронців.

Ситуація в центрі столиці нині спокійна.

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