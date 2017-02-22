Події

11:26 22.02.2017

НБУ вирішив ліквідувати Фортуна-Банк

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Фортуна-Банк, повідомляється на веб-сайті НБУ.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) прийняв рішення від 21 лютого 2017 року №89-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Фортуна-Банк", – йдеться в повідомленні.

Фортуна-Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 2017 року. Як раніше повідомлялося з посиланням на НБУ, 91% усіх вкладників Фортуна-Банку отримає свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої ФГВФО суми в 200 тис. грн.

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