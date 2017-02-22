Події

11:30 22.02.2017

Україна зацікавлена у співробітництві з Катаром у питаннях розвитку портової інфраструктури

Україна зацікавлена у співробітництві з Катаром в питаннях розвитку портової інфраструктури.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це йшлося на зустрічі глави Мінінфраструктури Володимира Омеляна з міністром транспорту та комунікацій Катару Джассем Сеїф Ахмед Аль-Сулейті, яка відбулась 21 лютого 2017 року в Женеві у рамках 79-го засіданні Комітету з внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН.

В.Омелян вказав на зацікавленість України у встановленні прямого авіаційного сполучення з Катаром, а також на можливості розвитку портової інфраструктури в Україні. Сторони домовилися про візит керівника Державної авіаційної служби Катару в Україну у березні цього року з метою налагодження співробітництва між відомствами обох держав.

Міністр транспорту та комунікацій Катару, у свою чергу, поінформував міністра інфраструктури України про будівництво нового контейнерного порту в Катарі, потужності якого до 2020 року сягнуть 6 млн TEU. Сторони домовилися, що представники портової індустрії Катару відвідають Україну з метою налагодження співпраці.

Міністр транспорту та комунікацій Катару також запросив міністра інфраструктури України відвідати Катар.

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