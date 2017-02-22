Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі екс-заступника міністра соцполітики часів Януковича, який розтратив понад 1,7 млн грн

Слідство в кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника міністра соціальної політики України - керівника апарату, підозрюваного в розтраті понад 1,7 млн грн бюджетних коштів у 2013 році, завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляє в середу прес-служба Генеральної прокуратури України, під час досудового розслідування встановлено вчинення заступником міністра соцполітики - керівником апарату в 2013 році розтрати понад 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом підписання договору про закупівлю та актів про його виконання, що не відповідали пропозиції переможця конкурсних торгів.

За інформацією Генпрокуратури, заступник міністра підписав договір закупівлі послуг із харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, без зазначення розміру націнки на послуги, запропонованої переможцем конкурсних торгів. Це призвело до застосування під час перерахування бюджетних коштів націнки, вищої від запропонованої переможцем та заподіяння збитків державі.

Крім того, встановлено, що товариство-переможець, зареєстроване в Донецьку, безпосередньо послуги за договором на територіях радіоактивного забруднення не надавало.

Матеріали стосовно заступника міністра виділено в окреме кримінальне провадження, слідство за яким закінчено. 17 лютого Генпрокуратура направила обвинувальний акт за обвинуваченням чиновника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) до Печерського районного суду Києва.

Водночас досудове розслідування за іншими фактами протиправних дій посадових осіб Мінсоцполітики України та фондів соціального страхування триває.