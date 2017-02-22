Події

12:16 22.02.2017

Марш національної гідності в центрі Києва завершився мітингом біля стін ВР

Марш національної гідності, організований "Національним корпусом", "Правим сектором" та ВО "Свобода" завершився мітингом біля стін Верховної Ради України в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники маршу пройшли колоною від майдану Незалежності по Алеї Героїв Небесної сотні, на перетині вулиць Інститутської та Банкової провели короткий мітинг, після чого пішли на пл. Конституції біля будівлі українського парламенту, де вже була встановлена сцена.

Лідери рухів виступили перед присутніми, після чого народний депутат України, голова "Національного корпусу" Андрій Білецький увійшов до будівлі парламенту, щоб озвучити вимоги маршу з трибуни Верховної Ради. Серед них, зокрема, вимога повної заборони торгівлі з окупованими територіями, відмова від ідеї ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

Зі сцени також прозвучав заклик до влади у разі небажання виконувати вимоги оголосити дострокові вибори.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники мітингу запалили фаєри та димові шашки.

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