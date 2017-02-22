Авіавлада спростовує інформацію про закриття повітряного простору України для приватних літаків

Державна авіаційна служба України спростовує заяву народного депутата Миколи Скорика про закриття повітряного простору для прольоту приватної авіації.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Повітряний простір відкритий", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі відомства.

Раніше в середу М.Скорик стверджував, що "Украерорух" за вказівкою Служби безпеки України закрив повітряний простір країни для приватних літаків, начебто з наміром не допустити повернення бізнесмена Дмитра Фірташа.