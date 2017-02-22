РФ може використати військовий контингент у Придністров'ї для атаки на Україну

Президент України Петро Порошенко побоюється, що Росія може застосувати військовий контингент у Придністров'ї для нападу на Україну.

"Російський військовий контингент на південному заході - у Придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, також може бути використаний у будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам", - сказав президент, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

За його словами, попри те, що, за даними української сторони, їх не так багато, але цей контингент як додаткова сила разом із понад 20 тис. військовослужбовців, що перебувають у Криму, "здатний створити нам додаткові проблеми".