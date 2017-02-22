Події

12:39 22.02.2017

Загроза повномасштабного вторгнення з боку РФ зберігається

Загроза повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну наразі зберігається, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами ділянки на Донбасі - вона нависає на всій лінії кордону з Росією, і навіть більше", - сказав П.Порошенко на оперативних зборах керівного складу Генштабу ЗСУ в Києві в середу.

За словами глави держави, у безпосередній близькості до українських кордонів РФ розгорнула підрозділи своїх збройних сил чисельністю до 50 тис. людей. "Близько 470 танків, понад 1 тис. 700 бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем і 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойові кораблі", - розповів він.

"Росіяни створюють нові, розширюють та модернізують наявні бази, інші об'єкти військової інфраструктури. І жодної гарантії, що це одного дня не посуне на нас!", - наголосив П.Порошенко.

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