Події

13:16 22.02.2017

Київський апеляційний госпсуд залишив у силі штраф АМКУ з "Газпрому" на 172 млрд грн

Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення нижчої інстанції про стягнення з російського "Газпрому" Антимонопольним комітетом України штрафу та пені у розмірі 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення апеляційний суд ухвалив на засіданні в середу.

"Апеляційну скаргу ("Газпрому" - ІФ) - відхилити, рішення - залишити в силі", - оголосила головуюча суддя Кароліна Тарасенко.

Як повідомлялося, раніше Господарський суд Києва повністю задовольнив позовну вимогу АМКУ до російського "Газпрому" про примусове стягнення штрафу з цієї компанії у розмірі 172 млрд грн.

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