Події

13:44 22.02.2017

Один український військовий дістав поранення в районі донецького аеропорту

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець поранений, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, ніхто з українських військових не загинув, один наш боєць дістав поранення. Це сталося вчора внаслідок бойових дій у районі донецького аеропорту", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку бойові дії точилися переважно в Попаснянському районі, де противник двічі обстріляв позиції української армії в Катеринівці та Новоолександрівці. У Станиці Луганській бойовики з гранатомета обстрілювали українських військовослужбовців.

На донецькому напрямку, в Авдіївці ситуація, як і раніше, залишається складною. Противник активно обстрілює з мінометів і легкого озброєння Кам’янку, що на околиці Авдіївки. На Світлодарській дузі, в Зайцевому та в районі донецького аеропорту противник надалі обстрілює українські позиції з великокаліберних кулеметів і гранатометів.

На маріупольському напрямку бойові дії сконцентровані на ділянці фронту Павлопіль-Широкине, де бойовики надалі цілодобово обстрілюють із легкого озброєння позиції української армії, періодично застосовуючи міномети.

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