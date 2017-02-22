Події

13:45 22.02.2017

Україна відмовилася від мобілізації, але зберігає призов на строкову службу

Президент України Петро Порошенко поінформував, що Україна зберігає призов на строкову військову службу, при цьому відмовившись від мобілізації.

"Минулого року було сформовано потужний оперативний резерв першої черги за рахунок особового складу, який отримав бойовий досвід і зараз демобілізований, але він добре мотивований, високо професійний та патріотичний. Понад 130 тис. людей. І водночас ми зберігаємо призов на строкову військову службу", - сказав президент, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

П.Порошенко зазначив, що призовники не беруть участі у виконанні завдань у зоні АТО та проходять військову службу у військових частинах. "Хлопці отримують підготовку в навчальних центрах із бойових спеціальностей", - уточнив президент.

Глава держави також розповів, що в 2016 році на території України відбулося понад 500 навчань.

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