Події

13:48 22.02.2017

У 2017 році на розробку та закупівлю нових зразків озброєнь передбачено 9 млрд грн

Україна виділить 9 млрд грн на розробку і закупівлю нового та модернізованого озброєння в 2017 році, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Цього року на розробку та закупівлю нових і модернізованих зразків озброєнь і військової техніки передбачено виділити близько 9 млрд грн", - сказав П.Порошенко на оперативних зборах керівництва Генштабу ЗСУ в Києві в середу.

Президент поставив завдання міністру оборони України та іншим керівникам силових структур забезпечити надійний і ефективний контроль за використанням виділеного фінансового ресурсу.

"Оборонне замовлення більш ніж скромне у вимірі світових цін і порівняно з витратами агресора, проте досить відчутне для українського бюджету та українських платників податків", - сказав він.

П.Порошенко також звернув увагу на той факт, що поточного року пріоритетом стане відновлення надійної системи протиракетної оборони, створення ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, артилерії, виробництва боєприпасів, розвиток систем телекомунікації, автоматизованих систем управління військами та розвідки.

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