Події

13:57 22.02.2017

Порошенко доручив Полтораку завершити перехід на нову систему продзабезпечення ЗСУ до 2019 року

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку завершити перехід на нову систему продовольчого забезпечення Збройних сил України до 2019 року.

"Я наказую продовжити та прискорити реформу продовольчого забезпечення", - сказав він під час оперативних зборів керівного складу Генерального штабу ЗСУ в Києві в середу.

Президент зазначив, що сам служив в армії і пам'ятає, як у ній годували раніше. "Мені приємно, що вже зараз не менше ніж 20% військових частин мають перейти на нову систему харчування, яка передбачає 360 базових продуктів, замість 60 нині. Завершити перехід на нову систему не пізніше, Степане Тимофійовичу (Полторак - ІФ), 2019 року", - сказав президент.

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