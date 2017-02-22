Турчинов виступає за подальше підвищення зарплат військовим

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за подальше збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

"Рішення Ради національної безпеки і оборони, ухвалене під керівництвом президента, про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, не є статичним, одноразовим актом. Ми не можемо зупинятися на цьому шляху, враховуючи інфляційні чинники", - сказав О.Турчинов, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

При цьому він наголосив, що грошове забезпечення військовослужбовців має зростати не лише за допомогою збільшення премій і надбавок. "Оклади за посадою і званням незмінні вже понад десять років", - висловив жаль секретар РНБО.

"Середній рівень основних складових - це посадовий оклад, оклад за військове звання, вислуга років у структурі грошового забезпечення військовослужбовців суб'єктів сектора безпеки і оборони становить лише 12% із відповідними наслідками для пенсії", - розповів він.

Секретар РНБО нагадав, що в арміях НАТО ці складові в структурі грошового забезпечення військовослужбовців перебувають на рівні 70-80%. "Цю диспропорцію слід вирівняти і невідкладно", - підсумував О.Турчинов.