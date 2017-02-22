Події

14:19 22.02.2017

Латвія передала на Донбас понад 23 тонни гумдопомоги, має намір ще відправити вантажівки з будматеріалами

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський і посол Латвії в Україні Юріс Пойканс обговорили можливість встановлення партнерських відносин з однією з об'єднаних територіальних громад області.

"Латвійська Республіка розгляне можливість встановлення партнерських відносин з однією з об'єднаних територіальних громад Донбасу. Насамперед для того, щоб керівники і члени цієї громади могли приїжджати і переймати у латвійців досвід місцевого самоврядування. Такий проект ми сьогодні обговорили з послом Латвії в Україні паном Юрісом Пойкансом", - написав П.Жебрівський на сторінці у Facebook у середу.

Він також поінформував, що Латвія передала для жителів Донецької області, які страждають від російської агресії, понад 23 тонни гуманітарної допомоги. "Це вже другий такий вантаж за останні півроку", - додав голова адміністрації.

За його словами, посол повідомив, що через два місяці Латвія планує відправити до Донецької області ще кілька вантажівок з будівельними матеріалами.

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