Події

14:22 22.02.2017

Росія посилює політичні переслідування в Криму перед Днем опору окупації

Міністерство закордонних справ України пов'язує чергову хвилю репресій, обшуків та незаконних затримань на території окупованого Криму з Днем опору російській окупації, 26 лютого, а також вимагає від Росії негайного припинення подібних дій і звільнення всіх заручників.

"МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв'язку з тривалими репресіями, незаконними затриманнями, обшуками та арештами, а також катуваннями, які застосовують до громадян України на окупованому півострові. Очевидно, що окупант посилює політичні переслідування перед 26 лютого - Днем опору АР Крим російській окупації", - сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Вона зазначила, що Російська Федерація вкотре цинічно нехтує основоположними правами і свободами людини, міжнародним правом і резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яку було прийнято в грудні 2016 року "Стан з правами людини в АР Крим та м. Севастополь".

"Ми вимагаємо від російської сторони негайно припинити будь-які репресії, залякування та порушення прав і свобод на окупованому півострові і дотримуватися міжнародного права, а також вимагаємо звільнення всіх наших громадян, яких незаконно утримують на території окупованого Криму", - наголосила речник українського МЗС.

Голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров 21 лютого заявив про затримання в Криму громадського активіста Марлена Мустафаєва та ще близько 20 осіб.

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