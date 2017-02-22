"Нафтогаз" до кінця тижня отримає перші чотири акредитиви за кредитом на $500 млн

НАК "Нафтогаз України" до кінця поточного тижня отримає перші чотири акредитиви за кредитом на $500 млн, повідомив голова правління українського Сітібанку Стівен Фішер.

"Позика вже активна і перші чотири акредитиви буде випущено вже цієї п'ятниці", - сказав він під час зустрічі з журналістами в Києві в середу.

Водночас він не уточнив суми акредитивів.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" 30 грудня 2016 року підписав кредитну угоду із Citi та Deutsche Bank на отримання деномінованої в євро поновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній $500 млн.

Кредитна лінія забезпечується гарантією Світового банку, що, у свою чергу, забезпечується державною гарантією у рамках формування енергетичного фонду згідно з постановою №876 Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 року.

Дія кредитної лінії становить чотири роки: два роки на закупівлю газу і два роки на погашення кредиту. За умовами фінансування цієї кредитної лінії, "Нафтогаз України" і надалі купуватиме газ за чинними контрактами, змінивши форму оплати. Підтвердженням оплати після постачання для постачальників стануть акредитиви, які випускатиме Citi і Deutsche Bank та які під час здійснення оплати перетворюватимуться на кредити. "Нафтогаз України" здійснюватиме погашення цих кредитів протягом 12 місяців із моменту їх надання. СБ гарантує повернення цих кредитів міжнародним комерційним банкам.

НАК зможе скористатися цією кредитною лінією для закупівлі газу і на західному, і на східному напрямку. Відповідні рішення ухвалюватимуть на основі конкурентоспроможності пропозицій на постачання газу.

За словами голови правління НАК Андрія Коболєва, ці кошти допоможуть "Нафтогазу" забезпечити стабільні постачання газу українським споживачам протягом цієї зими.

У 2015 році "Нафтогаз України" отримав поновлювану кредитну лінію на $300 млн від ЄБРР на закупівлю газу у європейських постачальників.