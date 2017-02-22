Суд у Відні має обрати запобіжний захід для Фірташа до вечора 23 лютого

Суд у Відні приблизно до 15:30 четверга, 23 лютого, має визначитися із запобіжним заходом для українського бізнесмена Дмитра Фірташа, затриманого 21 лютого у зв'язку із запитом на екстрадицію від Іспанії, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, ознайомлене з ходом справи.

"Є 48 годин від моменту затримання, яке відбулося вчора (у вівторок, 21 лютого - ІФ) о 15:36", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Д.Фірташа до Іспанію, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції у разі подання апеляції.

Джерело припустило, що з високою ймовірністю суд може обрати такий самий запобіжний захід, який був у Д.Фірташа під час розгляду справи про його екстрадицію до США, - велика застава та підписка про невиїзд із території Австрії.

За його словами, застава в розмірі EUR125 млн у "американській" справі, як і раніше, існує, тоді як можливість виїзду у Д.Фірташа була в період між рішенням суду першої інстанції від 30 квітня 2015 року про відмову в його екстрадиції до США та протилежним рішенням апеляційного суду, ухваленим 21 лютого 2017 року.

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Олігарху в разі екстрадиції загрожує до 50 років ув'язнення та конфіскація всіх активів.

Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення, а 21 лютого Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію. Остаточне рішення з цього питання залишається за Федеральним міністром юстиції Австрії.

Одразу після засідання апеляційного суду 21 лютого 2017 року прокуратура Відня затримала Д.Фірташа у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію.