"Укрзалізниця" купуватиме рухомий пасажирський потяг лише за умови його сервісного обслуговування

Політика ПАТ "Укрзалізниця" щодо закупівель пасажирського рухомого потягу в майбутньому полягатиме в закупівлі такого поїзда обов'язково з сервісним обслуговуванням, повідомив директор пасажирських перевезень і сервісу ПАТ "Укрзалізниця" Ігор Романків.

"Ми переконалися в тому, що самостійно, на жаль, обслуговування серйозного сучасного рухомого складу неможливо забезпечити в звичайних умовах. В "Укрзалізниці" розвивається ціла стратегія і ми бачимо, що набагато ефективніше замовляти послугу сервісу безпосередньо у виробника. Це стосується не лише потягів, але й інших виробничих процесів", - повідомив він під час заходу, присвяченого п'ятиріччю роботи філії "Укрзалізниці" – "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК) у середу.

Відповідаючи на запитання ЗМІ про сервісне обслуговування двох поїздів Skoda, у власності УЗШК, І. Романків повідомив, що "Укрзалізниця" звернулася до виробника для того, щоб він забезпечив подальший сервіс цих поїздів, оскільки причини їх дворічного простою полягали саме в проблемах сервісного обслуговування.

"Процедура закупівлі складна, запчастини поставити з Європи ніхто не міг, в необхідні терміни, і у нас були постійні технічні проблеми з цими поїздами. Думаю, буде оголошено прозорий конкурс на обслуговування цих поїздів і сподіваюся, що виробник буде зацікавлений в цьому", - сказав директор пасажирських перевезень і сервісу ПАТ "Укрзалізниця".