НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана та міністрів

Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) прийняло рішення про початок повної перевірки декларацій про майно і доходи президента, прем'єр-міністра та членів Кабінету Міністрів України за 2015 рік, повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Я підготував проект рішення про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданих президентом України, прем'єр-міністром України та іншими членами Кабінету Міністрів України, та ініційовано проведення позачергового засідання НАЗК. Глава НАЗК таку пропозицію підтримав і сьогодні було скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента України, прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України", - написав Р. Радецький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому він нагадав, що згідно з порядком проведення контролю та повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляє суб'єкт декларування. Перевірка триває 60 календарних днів.

Як повідомлялося, 10 січня Р. Радецький заявив, що повна перевірка електронних декларацій чиновників почнеться після реєстрації Міністерством юстиції порядку контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Тоді ж він відзначив, що перевірка декларації П. Порошенка щодо конфлікту інтересів за заявою колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна буде проведена після повної перевірки суб'єкта декларування.

У свою чергу, у Мін'юсті заявили про "саботаж" з боку НАЗК у питанні підготовки до порядку проведення перевірки і пропонують створити в Кабміні робочу групу із розробки порядку проведення перевірок електронних декларацій.