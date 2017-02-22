У Києві закінчилися всі мітинги, рух Хрещатиком, Інститутською та Грушевського відкрито

У центрі Києва станом на 14.30 середи закінчилися всі акції і мітинги, рух автотранспорту всіма вулицями відкрито.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", акція, організована Національним корпусом, Правим сектором та ВО "Свобода" біля будівлі Верховної Ради закінчилася, учасники багатотисячного мітингу розійшлися.

На майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної сотні деякі люди продовжують приносити квіти і лампадки.

Вулиці, закриті з ранку – Хрещатик, Інститутська, Грушевського – розблоковані, заторів на них немає.

У центрі міста спостерігається невелика кількість правоохоронців.

Як розповіли медики, що чергували з самого ранку в центрі Києва, в результаті акцій постраждалих не було, кілька учасників акцій отримали незначні травми, послизнувшись на ожеледі.