Події

15:22 22.02.2017

У Києві закінчилися всі мітинги, рух Хрещатиком, Інститутською та Грушевського відкрито

У центрі Києва станом на 14.30 середи закінчилися всі акції і мітинги, рух автотранспорту всіма вулицями відкрито.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", акція, організована Національним корпусом, Правим сектором та ВО "Свобода" біля будівлі Верховної Ради закінчилася, учасники багатотисячного мітингу розійшлися.

На майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної сотні деякі люди продовжують приносити квіти і лампадки.

Вулиці, закриті з ранку – Хрещатик, Інститутська, Грушевського – розблоковані, заторів на них немає.

У центрі міста спостерігається невелика кількість правоохоронців.

Як розповіли медики, що чергували з самого ранку в центрі Києва, в результаті акцій постраждалих не було, кілька учасників акцій отримали незначні травми, послизнувшись на ожеледі.

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