Україна з початку 2016/2017 МР експортувала близько 29 млн тонн зерна

Україна з початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 22 лютого 2016 року експортувала 28,65 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики і продовольства у вівторок, на сьогодні експортовано близько 13,33 млн тонн пшениці, 4,64 млн тонн ячменю і майже 10,53 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 239,5 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР (липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж у попередньому сезоні.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може становити близько 40 млн тонн