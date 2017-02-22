На лінії зіткнення перебувають 37 тис. українських військових
Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що на лінії зіткнення на Донбасі перебувають 37 тисяч українських військовослужбовців.
Як повідомляється на сайті Міноборони, такі цифри С. Полторак озвучив на оперативних зборах у середу в Києві.
Крім того, за словами міністра, частина особового складу перебуває на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони вивчають здобутий досвід, і роблять висновки".