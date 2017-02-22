Ініційована російською стороною відеоконференція ТКГ не відбулася, оскільки самі росіяни не вийшли на зв'язок

Відеоконференція Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, проведення якої в середу ініціювала російська сторона, не відбулася через те, що самі представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок.

"Сьогодні мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Ініціатива скайп-зустрічі належала російській стороні і була підтримана ОБСЄ... Проте представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок", - написала у своїй сторінці у Facebook у середу вдень прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, українська делегація прибула для участі у відеоконференції. Також на зустріч приїхали спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік і глава СММ ОБСЄ, координатор ОБСЄ в підгрупі з безпеки Ертурул Апакан.

Д,Оліфер додала, що "Україна була готова продовжити обговорення перебігу імплементації домовленостей, про які йшлося 15 лютого 2017 року в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську і 18 лютого 2017 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки в Мюнхені".