Події

17:36 22.02.2017

Ініційована російською стороною відеоконференція ТКГ не відбулася, оскільки самі росіяни не вийшли на зв'язок

Відеоконференція Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, проведення якої в середу ініціювала російська сторона, не відбулася через те, що самі представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок.

"Сьогодні мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Ініціатива скайп-зустрічі належала російській стороні і була підтримана ОБСЄ... Проте представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок", - написала у своїй сторінці у Facebook у середу вдень прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, українська делегація прибула для участі у відеоконференції. Також на зустріч приїхали спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік і глава СММ ОБСЄ, координатор ОБСЄ в підгрупі з безпеки Ертурул Апакан.

Д,Оліфер додала, що "Україна була готова продовжити обговорення перебігу імплементації домовленостей, про які йшлося 15 лютого 2017 року в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську і 18 лютого 2017 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки в Мюнхені".

ВАЖЛИВЕ

Roshen спростовує причетність до продажу скрапленого газу

На лінії зіткнення перебувають 37 тис. українських військових

НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана та міністрів

Суд у Відні має обрати запобіжний захід для Фірташа до вечора 23 лютого

Росія посилює політичні переслідування в Криму перед Днем опору окупації

ОСТАННЄ

Huawei до 2017 р. відкриє в Києві науково-дослідний центр

На кордоні з Польщею у ПП "Шегині" протестують прибічники зміни правил розмитнення автомобілів

Заступник секретаря РНБО України Гладковський на IDEХ-2017 обговорив потенціал розширення ВТС з ОАЕ, Туреччиною та низкою країн Азії

Представник омбудсмена виявив у суді Чернівецької області "шафи" для утримання підсудних, які нагадують середньовіччя

Термін перебування Фірташа у Відні може затягнутися більш ніж на рік

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
чехлы на телефон заказать
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА