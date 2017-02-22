Roshen спростовує причетність до продажу скрапленого газу

Кондитерська корпорація Roshen не має жодних інтересів на ринку палива та спростовує інформацію, оприлюднену деякими ЗМІ, про її причетність до продажу скрапленого газу.

"У зв'язку з виходом у ЗМІ кількох матеріалів про те, що кондитерська корпорація Roshen має відношення до продажу скрапленого газу, Roshen заявляє, що ці домисли не мають під собою жодних підстав, до продажу газу корпорація Roshen не має ніякого відношення – ні прямого, ні опосередкованого", - йдеться в її офіційній заяві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Roshen через британську компанію Foreway Sales LLP здійснювала поставки кондитерських виробів до Туркменістану. Зараз британський офшор є акціонером компанії Wexler Global LP, яка здійснює імпорт до України скрапленого газу.

Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Маріупольська (зараз перебуває на стадії ліквідації), Кременчуцька і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", а також Липецька фабрика "Рошен", Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика BonbonettiChoco (Угорщина).

У січні 2016 року був підписаний договір, за яким Петро Порошенко передав свою 85-відсоткову частку в корпорації незалежному сліпому трасту (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації ROSHEN В'ячеслав Москалевскому належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", а ще чотирьом топ-менеджерам – по 0,5%.